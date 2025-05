Rosetta Dello Siesto è morta la moglie di Andrea Camilleri | era la prima lettrice di tutti i suoi romanzi

morta Rosetta Dello Siesto, vedova Dello scrittore Andrea Camilleri. "Se ne è andata la prima lettrice dei romanzi di Andrea Camilleri, Donna Rosetta, conforto e spalla del grande narratore, mamma e nonna di una famiglia che in lei aveva il proprio perno, compagna di una vita vissuta con. 🔗 Milanotoday.it - Rosetta Dello Siesto, è morta la moglie di Andrea Camilleri: era la prima lettrice di tutti i suoi romanzi , vedovascrittore. "Se ne è andata ladeidi, Donna, conforto e spalla del grande narratore, mamma e nonna di una famiglia che in lei aveva il proprio perno, compagna di una vita vissuta con. 🔗 Milanotoday.it

È morta Rosetta Dello Siesto, è stata la moglie di Andrea Camilleri - È morta la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni ed è stata la compagna di una vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. 🔗tg24.sky.it

È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri è rimasta al suo fianco per oltre 60 anni - È morta oggi, a 97 anni, Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri. La donna era ricoverata in ospedale a Roma da qualche giorno. Rosetta e lo scrittore e regista si sono sposati nel 1957. I due stavano insieme da 62 anni e hanno avuto tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti. Camilleri non perdeva occasione di celebrare la moglie in pubblico e in privato. La prima che leggeva i suoi romanzi appena uscivano dalla macchina da scrivere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Morta a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri: per lui fu “spina dorsale dell’esistenza” - È morta in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni. È stata la compagna di una vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. I due sono stati sposati per oltre 60 anni: "Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza. So di essere un uomo fortunato perché ho avuto lei".Continua a leggere 🔗fanpage.it

