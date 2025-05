Ronert De Niro | amore incondizionato per i figli inclusa Airyn con identità di genere

Ronert De Niro ha dichiarato di aver sempre offerto amore e sostegno incondizionati ai suoi figli, precisando che la sua accettazione si estende anche a Airyn, nonostante i cambiamenti che la vedono vivere la propria identità di genere. Con tono sereno ha affermato: "Ho amato e supportato Aaron come figlio, e oggi faccio lo stesso".

