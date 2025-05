Rompono mani e piedi a una donna trans e la gettano in un fiume | arrestato un uomo con precedenti

arrestato un uomo per l'omicidio di Sara Millerey González Borja, avvenuto il 4 aprile nel comune di Bello. Il sospettato, come riporta il quotidiano locale El Colombian, ha una lunga fedina penale e sarebbe un membro della banda. 🔗 Today.it - Rompono mani e piedi a una donna trans e la gettano in un fiume: arrestato un uomo con precedenti Dopo quasi un mese di indagini, le autorità colombiane hannounper l'omicidio di Sara Millerey González Borja, avvenuto il 4 aprile nel comune di Bello. Il sospettato, come riporta il quotidiano locale El Colombian, ha una lunga fedina penale e sarebbe un membro della banda. 🔗 Today.it

Rompono braccia e gambe a una donna trans, poi la gettano nel fiume: filmata mentre lotta per la vita. Sara muore a 32 anni - Sara Millerey è stata aggredita brutalmente. Le hanno spezzato le gambe e le braccia, poi è stata gettata in un burrone. Lì ha continuato a lottare per la vita, tentando di... 🔗leggo.it

