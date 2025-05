Romanelle pure all’ombra del colosseo

Ilfoglio.it - Romanelle pure all’ombra del colosseo Una colata di bitume mette una pezza tra i sanpietrini divelti in via Marco Aurelio, lo stesso metodo è stato utilizzato poco più in là per rifare un tratto di strada decisamente troppo ammal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Cosa riportano altre fonti

Re Carlo al Colosseo ma c’è pure l’Antitrust, i piani bellici per Anagni e le altre pillole del giorno - Non potevano scegliere un giorno migliore per multare i gestori del Colosseo: l’Antitrust, poco prima della visita di Carlo III e Camilla all’Anfiteatro Flavio con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha sanzionato per 20 milioni di euro la gestione di servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo tra il 1997 e il 2024 per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. 🔗lettera43.it

Arsenal-PSG, le pagelle di CM: Donnarumma miracoloso e Kvaratskhelia fa pure il difensore su Saka, in ombra - Arsenal-PSG 1-0 - Andata semifinale Champions League ARSENAL Raya 6,5 - Incolpevole sul goal di Dembelè, blocca senza problemi prima un co... 🔗calciomercato.com

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗foggiatoday.it