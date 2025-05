’Romagna in fiore’ Per ricominciare e non dimenticare

’Romagna in fiore’, la rassegna ecosostenibile e diffusa, promossa da Ravenna Festival, che dal 10 maggio al 2 giugno proporrà nove concerti proprio nelle località più colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024.Nove appuntamenti pomeridiani nel fine settimana, in luoghi all’aperto che si possono raggiungere a piedi o in bicicletta, con artisti di fama internazionale pronti a esibirsi su palcoscenici semplici, senza orpelli o luci artificiali. 🔗 Quotidiano.net - ’Romagna in fiore’. Per ricominciare e non dimenticare di Stefano Marchetti Cosa resta dopo il fango, dopo la paura, dopo la devastazione? Resta il desiderio di ripartire, di rimettersi in piedi, di ricostruire, di rinnovare la vita. Lo scorso settembre Traversara, piccola frazione di Bagnacavallo, nel Ravennate, è stata invasa dalle acque del Lamone, una nuova ferita per la Romagna che già nel 2023 aveva affrontato la drammatica alluvione di maggio. E proprio Traversara, con la sua torre che risale già al Trecento, sarà una delle tappe della seconda edizione diin, la rassegna ecosostenibile e diffusa, promossa da Ravenna Festival, che dal 10 maggio al 2 giugno proporrà nove concerti proprio nelle località più colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024.Nove appuntamenti pomeridiani nel fine settimana, in luoghi all’aperto che si possono raggiungere a piedi o in bicicletta, con artisti di fama internazionale pronti a esibirsi su palcoscenici semplici, senza orpelli o luci artificiali. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Romagna in fiore 2025, la musica rifiorisce nei luoghi dell’alluvione - Da Noa alla Pfm, dai Modena City Ramblers ai Quintorigo fino a Ernst Reijseger: torna la rassegna che viene in aiuto dei territori alluvionati dell'Emilia Romagna, con 9 concerti. Ecco il programma 🔗ilrestodelcarlino.it

Torna il festival nei luoghi colpiti dall'alluvione: pronta la nuova edizione di "Romagna in fiore" - Nove appuntamenti musicali in altrettante località della Romagna, alcuni dei territori più colpiti dalle recenti alluvioni. Torna anche quest’anno “Romagna in fiore”, la rassegna creata da Ravenna Festival nel 2024. Si ritorna, dal 10 maggio al 2 giugno, a Faenza, Riolo Terme e Ravenna, ma... 🔗ravennatoday.it

Raphael Gualazzi, portagonista di "Romagna in fiore", porta il suo swing nel paese alluvionato - Nove appuntamenti musicali in altrettante località della Romagna, in alcuni dei territori più colpiti dalle recenti alluvioni. Torna in scena anche quest’anno, dal 10 maggio al 2 giugno “Romagna in fiore”, la rassegna ecosostenibile, diffusa e in dialogo con le comunità creata da Ravenna Festival... 🔗ravennatoday.it

Ne parlano su altre fonti

’Romagna in fiore’. Per ricominciare e non dimenticare; Ravenna, il programma del Ravenna Festival 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

’Romagna in fiore’. Per ricominciare e non dimenticare - di Stefano Marchetti Cosa resta dopo il fango, dopo la paura, dopo la devastazione? Resta il desiderio di ripartire, di rimettersi in piedi, di ricostruire, di rinnovare la vita. Lo scorso settembre ... 🔗msn.com

Torna “Romagna in fiore”, rassegna ecosostenibile e diffusa - e non sono presenti ingombranti palcoscenici e luci artificiali. È questa la filosofia di “Romagna in fiore”, la rassegna ecosostenibile, diffusa e in dialogo con le comunità. 🔗ravenna24ore.it

La musica dopo le alluvioni, torna Romagna in Fiore - (ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Dal 10 maggio al 2 giugno torna Romagna in Fiore, la rassegna diffusa creata nel 2024 da Ravenna Festival. I nove appuntamenti musicali si svolgeranno in altrettante ... 🔗msn.com