Roma vs Fiorentina | le probabili formazioni

Roma vs Fiorentina si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.

ROMA VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I giallorossi, reduci dalla vittoria esterna contro l'Inter, si presentano da sesti in classifica con 60 punti, a sole due lunghezze dalla Juventus, attualmente quarta. La squadra di Ranieri non perde da 18 partite, e non ha perso per nulla la convinzione di poter raggiungere la qualificazione in Champions League.

Match decisivo anche per i viola, attualmente ottavi con 59 punti, a sole tre lunghezze dal quarto posto. La lotta per entrare in Champions League si fa sempre più serrata, per cui uscire dall'Olimpico con tre punti rappresenterebbe una dimostrazione di grande maturità.

