Roma tra campo e scrivania | i Friedkin preparano il futuro

Roma lavora a fari (quasi) spenti per disegnare il proprio futuro. Mentre la squadra di Ranieri corre per un posto in Europa, i Friedkin e il loro entourage si muovono dietro le quinte, per pianificare una serie di decisioni cruciali che coinvolgono tutti i livelli del club: dal nuovo allenatore al progetto stadio, passando per bilanci, assunzioni, sponsor e tournée estiva.Il quartier generale di Trigoria ha visto anche in questi giorni movimenti importanti: Ed Shipley, braccio destro di Dan Friedkin, è tornato nella Capitale per supervisionare una serie di questioni strategiche, anche legate alla gestione finanziaria e alle sponsorizzazioni. Nulla di eclatante, ma è la prova che la macchina giallorossa non si ferma mai, anche senza figure dirigenziali di primo piano al momento pienamente operative.

