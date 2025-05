Roma Rocca celebra il 1 Maggio | Nel 2024 risultati record per l’occupazione nel Lazio

l'occupazione femminile, cala la disoccupazione»Roma – «Oggi celebriamo il valore del lavoro, ma anche i risultati concreti che ci incoraggiano». Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in un messaggio pubblicato su Facebook in occasione del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori.Rocca ha evidenziato come nel 2024 il Lazio abbia registrato dati occupazionali mai raggiunti prima: «Il numero di occupati è il più alto di sempre, il tasso di occupazione femminile ha toccato livelli record e la disoccupazione è in costante calo. Abbiamo superato anche i livelli pre-pandemia del 2019».Un trend che, secondo il governatore, testimonia la ripresa del sistema regionale e la capacità della Regione di creare nuove opportunità.

