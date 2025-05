Roma retroscena Lo Celso | Sono stato vicino ai giallorossi

Roma non fa eccezione, con il club che è riuscito a portare alla sua corte giocatori importanti ma ha visto sfuggire veri e propri affari. Uno di questi è Giovani Lo Celso, attualmente in forza al Real Betis dove ha trovato la sua dimensione. Autore di 8 gol e 2 assist in 27 presenze stagionali, l'argentino è sempre stato uno dei nomi caldi nelle sessioni di trattativa, non essendo mai riuscito realmente a tirar fuori tutto il suo potenziale. Nell'arco di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il 29enne ha svelato un curioso retroscena di mercato, rivelando di esser stato vicino al passaggio in quel della Capitale in passato. Queste le sue parole: "Ho un legame stretto con l'Italia perché ho dei parenti da parte di mia mamma che abitano a Verona.

