Roma pedone investito a Rebibbia | muore all’ospedale Pertini

Roma – Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere Rebibbia, dove un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è stato investito da un’automobile all’incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.Il pedone è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Alla guida della vettura, una DR, un cittadino italiano di 39 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Romadailynews.it - Roma, pedone investito a Rebibbia: muore all’ospedale Pertini La vittima non aveva documenti. Alla guida un 39enne risultato negativo ad alcol e droga.CRONACA DI– Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere, dove un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è statoda un’automobile all’incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.Ilè stato soccorso e trasportato d’urgenzaSandro, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Alla guida della vettura, una DR, un cittadino italiano di 39 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia locale diCapitale e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Romadailynews.it

Roma, investito da auto a Rebibbia: morto pedone - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto a Roma. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella tarda serata di ieri all’intersezione tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti, zona Rebibbia dove, alle 23.30 circa, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto Dr e un pedone, rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto. L’uomo, privo di documenti e tuttora non identificato, è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini, dove poi è morto. 🔗tg24.sky.it

Incidenti stradali: pedone investito sulla Laurentina, morta 19enne a Roma - Roma, 25 feb. (LaPresse) – Una ragazza di 19 anni è stata investita ed uccisa oggi pomeriggio intorno alle 13 a Roma su via Laurentina all’altezza del numero civico 865. Sul posto sono intervenute la pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima è morta sul colpo subito dopo essere stata investita da una Mercedes con alla guida un uomo di 72 anni. 🔗lapresse.it

Da Bagheria a Roma per andare a trovare la figlia, pedone muore investito: la famiglia cerca testimoni - Un viaggio come spesso faceva, per andare con la moglie Rosa a trovare una delle sue figlie, Maria, che risiede nella zona di Selva Candida a Roma, dove lavora. Cosimo Maggiore, 82 anni, di frequente partiva da Bagheria per raggiungere il quartiere del municipio XIV, dove si trovava quel giovedì... 🔗palermotoday.it

