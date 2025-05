Sololaroma.it - Roma, Ndicka fa gola in Europa: il PSG guida una corsa a tre

Il presente sorride ma, al tempo stesso, laè consapevole di dover costruire il suo futuro. La qualificazione in Champions League permetterebbe ai giallorossi di operare con cura sul calciomercato, in una finestra da non sbagliare. L’obiettivo è quello di costruire un organico completo, aggiungendo ad una rosa già di per sé ben fornita elementi di primo livello. Il focus del direttore Florent Ghisolfi andrebbe al reparto difensivo, che potrebbe cambiare notevolmente pelle. Se in entrata ci sarebbe da monitorare il nome di Jan-Carlo Simic, in uscita starebbe tenendo banco il rebus circa il futuro di Evan N’Dicka.Si può dire con estrema certezza che l’ivoriano stia vivendo la stagione della definitiva consacrazione, avendo disputato tutti i minuti disponibili in Serie A. Il 25enne si sarebbe fatto conoscere sempre di più anche in giro per l’, in quei campionati che hanno prestigio e club in grado di spendere. 🔗 Sololaroma.it