Roma investito da un’auto a Rebibbia | morto un uomo

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella tarda serata di ieri all'incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti, zona Rebibbia dove, alle 23.30 circa, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto Dr e un pedone.

Roma, investito da auto a Rebibbia: morto pedone - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto a Roma. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella tarda serata di ieri all’intersezione tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti, zona Rebibbia dove, alle 23.30 circa, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto Dr e un pedone, rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto. L’uomo, privo di documenti e tuttora non identificato, è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini, dove poi è morto. 🔗tg24.sky.it

Roma, pedone investito a Rebibbia: muore all’ospedale Pertini - La vittima non aveva documenti. Alla guida un 39enne risultato negativo ad alcol e droga. CRONACA DI ROMA – Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere Rebibbia, dove un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è stato investito da un’automobile all’incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Il pedone è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. 🔗romadailynews.it

