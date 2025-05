Roma investito da auto a Rebibbia | morto pedone

morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella tarda serata di ieri all'intersezione tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti, zona Rebibbia dove, alle 23.30 circa, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto Dr e un pedone, rimasto gravemente ferito a seguito dell'impatto. L'uomo, privo di documenti e tuttora non identificato, è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini, dove poi è morto. Il conducente del veicolo, un trentanovenne italiano, è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è risultato negativo. Impegnati nelle indagini per ricostruire esatta dinamica dell'incidente gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale.

