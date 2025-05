Roma-Inter Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

Inter questo sabato affronterà la Roma nella partita valida per la giornata numero 36 del Campionato Primavera 1. L'AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO Roma-Inter Primavera (sabato 3 maggio ore 11)Arbitro: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa).Assistenti arbitrali: Michele Colavito (Bari), Giovanni Celestino (Reggio Calabria).

