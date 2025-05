Roma incontro tra Ranieri e Farioli | concorrenza dalla Bundesliga

Roma è la scelta del nuovo allenatore, in vista della prossima stagione. Claudio Ranieri ha comunicato a più riprese che questa sarà la sua ultima annata sulla panchina, prima di entrare a far parte dell'organigramma societario giallorosso. Il coach di Testaccio andrà sostituito con un nome di alto profilo, in grado di gestire le pressioni di una piazza nobile. I Friedkin avrebbero dato il via ad un vero e proprio casting per il tecnico del futuro. Uno di questi si è messo in mostra all'estero, riportando in alto un Ajax reduce da un anno estremamente complesso.Stiamo parlando, ovviamente, di Francesco Farioli, giovane in rampa di lancio che ha accumulato esperienza all'estero. Il 36enne si è messo in mostra in Olanda ed ancora prima con il Nizza, con un gioco frizzante e moderno.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

