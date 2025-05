Roma in campo a Trigoria solo Dybala assente | Ranieri riflette verso la Fiorentina

Roma, e non potrebbe essere altrimenti. Il club comincia a muoversi per la prossima stagione, con Farioli nome caldo per la panchina del futuro, ma è il campo inevitabilmente a catalizzare l'attenzione. Dopo la grande vittoria sull'Inter che ha accesso come non mai le speranze Champions, da ieri la squadra è al lavoro per preparare la Fiorentina, un altro incrocio determinante nella corsa all'Europa che conta.Festa dei lavoratori oggi ma gruppo agli ordini di Ranieri a Trigoria in mattinata, per un nuovo allenamento importante verso il match dell'Olimpico di domenica con i Viola. Tanti sorrisi tra le fila giallorosse ed anche notizie confortanti per Sir Claudio: Nelsson e Saud Andulhamid verso la convocazione contro la Fiorentina, vista l'intera seduta svolta col gruppo, e dunque due pedine in più per il mister a gara in corso.

Porto nel mirino, Roma in campo a Trigoria: Dybala e Rensch in gruppo - Si avvicina a grandi passi uno snodo cruciale della stagione della Roma, che giovedì 20 febbraio, alle ore 18.45, affronterà il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi attraversano un ottimo momento di forma e in campionato sono riusciti a portare a casa altri tre punti molto importanti, battendo 1-0 il Parma senza brillare eccessivamente in una sfida che però si trovava proprio a cavallo del doppio impegno con i portoghesi. 🔗sololaroma.it

Roma in campo a Trigoria: Pellegrini incerottato ma presente, out Saud - Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l’allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la ... 🔗sololaroma.it

Roma subito in campo a Trigoria: testa al Monza, assente Dovbyk - È stata una serata piena di emozioni e felicità quella che la Roma ha regalato ai propri tifosi ed al calcio italiano, diventando l’unica squadra a superare un playoff tra Champions League ed Europa League. La vittoria con il Porto ha confermato come i giallorossi siano in un momento molto positivo e possano contare su un giocatore in grado da solo di far girare l’inerzia di una partita come Paulo Dybala, autore di una prestazione spettacolare con i portoghesi. 🔗sololaroma.it

La vittoria della Roma sull'Inter esalta Dybala: i complimenti sui social - La Joya ha dovuto guardare la partita dalla tv a causa dell'infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione, ma non ha fatto mancare il proprio supporto alla squadra ... 🔗msn.com

GALLERY - Meno due a Inter-Roma: gli scatti dell'allenamento a Trigoria - Continua la preparazione dei giallorossi per la sfida di San Siro, in programma domenica alle 15.00. Ancora terapie per Dybala, Ndicka disponibile ... 🔗ilromanista.eu

FOTO - La Roma vince con l'Inter, Dybala esulta: "Quanto siete forti!" - Il calciatore argentino ha sostenuto la squadra direttamente da casa, pubblicando sulle storie di Instagram una foto al termine della sfida coi nerazzurri ... 🔗ilromanista.eu