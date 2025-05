Roma il talento dell'Under 16 colpisce il guardalinee | 9 turni di squalifica

della Roma Under 16 Gioele Giammattei è stato espulso. Uno dei talenti più importanti del calcio italiano ha perso il controllo. Il gioiellino16 Gioele Giammattei è stato espulso.

Roma, il talento dell'Under 16 colpisce il guardalinee: 9 turni di squalifica - Uno dei talenti più importanti del calcio italiano ha perso il controllo. Il gioiellino della Roma Under 16 Gioele Giammattei è stato espulso durante la partita. 🔗calciomercato.com

