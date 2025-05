Roma Il Concertone del Primo Maggio omaggia Papa Francesco | musica e sicurezza sul lavoro al centro

Maggio al Papa, a San Giovanni echeggiano le sue paroleIl Concertone del Primo Maggio ha reso oMaggio a Papa Francesco, le cui parole hanno risuonato forte in una Piazza San Giovanni gremita fin dal Primo pomeriggio. “La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli parlano in modi diversi, e che raggiunge tutti i cuori”. Queste del parole del defunto Pontefice risuonate in occasione del Concertone del Primo Maggio.Ma non solo, l’evento ha anche portato l’attenzione sul tragico tema della sicurezza sul lavoro. “Dal 2023, sono 2469 gli uomini e le donne che hanno perso la vita sul lavoro, 338 solo nei primi mesi di quest’anno. Sono tre persone al giorno che non fanno ritorno a casa”, ha sottolineato la voce di Noemi, Ermal Meta e BigMama, dal palco del Primo Maggio. 🔗 Laprimapagina.it - Roma. Il Concertone del Primo Maggio omaggia Papa Francesco: musica e sicurezza sul lavoro al centro L’oal, a San Giovanni echeggiano le sue paroleIldelha reso o, le cui parole hanno risuonato forte in una Piazza San Giovanni gremita fin dalpomeriggio. “Laè bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli parlano in modi diversi, e che raggiunge tutti i cuori”. Queste del parole del defunto Pontefice risuonate in occasione deldel.Ma non solo, l’evento ha anche portato l’attenzione sul tragico tema dellasul. “Dal 2023, sono 2469 gli uomini e le donne che hanno perso la vita sul, 338 solo nei primi mesi di quest’anno. Sono tre persone al giorno che non fanno ritorno a casa”, ha sottolineato la voce di Noemi, Ermal Meta e BigMama, dal palco del. 🔗 Laprimapagina.it

