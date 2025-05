Roma Gualtieri per il 1 Maggio | Il lavoro è il motore del progresso al centro i diritti e la dignità

Roma – «Il lavoro è ciò che dà forma al futuro, la leva più potente contro le diseguaglianze e il vero motore del progresso». Con queste parole il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto celebrare il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, sottolineando l’importanza di non dimenticare mai il valore del lavoro e il cammino di chi si è battuto e si batte per diritti, sicurezza e dignità.Il primo cittadino ha illustrato l’impegno dell’amministrazione per creare occupazione stabile e di qualità nella Capitale. Tra gli interventi messi in evidenza, i cantieri in corso, i grandi investimenti sul territorio e le nuove opportunità che, secondo Gualtieri, stanno trasformando concretamente Roma.«Abbiamo costruito un’alleanza solida tra istituzioni, sindacati e imprese – ha spiegato – mettendo al centro le persone, la loro sicurezza e i loro diritti». 🔗 Romadailynews.it - Roma, Gualtieri per il 1° Maggio: «Il lavoro è il motore del progresso, al centro i diritti e la dignità» Il sindaco sottolinea l’impegno della Capitale per un’occupazione stabile e di qualità.– «Ilè ciò che dà forma al futuro, la leva più potente contro le diseguaglianze e il verodel». Con queste parole il sindaco di, Roberto, ha voluto celebrare il 1°, Festa dei Lavoratori, sottolineando l’importanza di non dimenticare mai il valore dele il cammino di chi si è battuto e si batte per, sicurezza e.Il primo cittadino ha illustrato l’impegno dell’amministrazione per creare occupazione stabile e di qualità nella Capitale. Tra gli interventi messi in evidenza, i cantieri in corso, i grandi investimenti sul territorio e le nuove opportunità che, secondo, stanno trasformando concretamente.«Abbiamo costruito un’alleanza solida tra istituzioni, sindacati e imprese – ha spiegato – mettendo alle persone, la loro sicurezza e i loro». 🔗 Romadailynews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, svastica e nome Hitler in un parco giochi. Gualtieri: “Gesto Vergognoso” - Simboli nazisti a caratteri cubitali sulla pavimentazione dell'area giochi per bambini del Parco Prampolini, nel quartiere Collatino di Roma. È quanto è apparso oggi agli occhi dei frequentatori del parco, dove la pavimentazione in tartan è stata staccata dal suolo e ricomposta a formare la parola 'Hitler' e una grande svastica. La foto è stata diffusa sui social da Marta Bonafoni, consigliera regionale Pd del Lazio e coordinatrice nazionale della Segreteria nazionale di Elly Schlein. 🔗tg24.sky.it

Concerto 1 maggio a Roma, da Achille Lauro a Giorgia: il cast completo - (Adnkronos) – Da Achille Lauro a Giorgia. È al completo il cast del concerto dell'1 maggio 2025 che quest’anno torna come sempre in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. La lineup del primo maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro […] 🔗periodicodaily.com

Gualtieri appiedato: il Pnrr ha finanziato 400 bus elettrici, ma a Roma ne circolano solo 15 (video) - Qualcuno salvi i romani da Roberto Gualtieri, sindaco TikToker: l’ultimo disastro Capitale riguarda i nuovi bus elettrici rimasti quasi tutti ad arrugginire nelle autorimesse. “Sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua a promuovere cose che non esistono: dei nuovi bus elettrici di Atac, ce ne sono in circolazione appena 15, a fronte dei 110 della prima commessa, tutti immatricolati e a carico dei cittadini da mesi”. 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma; AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI GIOVEDÌ 1 MAGGIO; Primo Maggio, bandiere e palloncini con i colori dei sindacati alla manifestazione a Roma; Primo Maggio a Milano, Cgil Uil e Cisl in piazza per un lavoro sicuro e dignitoso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma - (Agenzia Vista) Gli esponenti del Pd Schlein, Boccia e Gualtieri nel retropalco della manifestazione del Primo Maggio a Roma. Il tema scelto ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Al via la stagione balneare, ombrelloni aperti dal 1° maggio al 30 ottobre - Durerà un mese in più rispetto al passato. Il Campidoglio: "Attenzione a sicurezza e inclusività". Si attende l'esito delle gare per il litorale di Ostia ... 🔗rainews.it

Roma: da giovedì Primo maggio al via la stagione balneare fino al 30 settembre - Tra le novità, l'introduzione della disciplina delle spiagge libere attrezzate, che mantengono la loro destinazione pubblica e gratuita, garantendo la possibilità di accedere a tutti i servizi anche p ... 🔗roma.corriere.it