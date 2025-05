Roma gita fuori porta | 5 luoghi immersi nel verde da scoprire del Lazio

Roma è piena di suggestive vedute, parchi, monumenti e musei da avere l’imbarazzo della scelta ma nel Lazio non c’è solo la Città Eterna (sapete perché si chiama così, erroneamente?) ad attirare l’attenzione di chi vuole concedersi una gita, a maggior ragione se in mezzo al verde e lontano dal caos della città vera e propria.Roma, gita fuori porta: ecco dove andareVi consigliamo noi 5 itinerari tutti da scoprire che vi lasceranno senza fiato anche se del Colosseo non c’è neanche l’ombra.Partiamo dal Parco dei Castelli Romani, a una 20ina di km dalla Capitale, che si snoda da Frascati a Ariccia passando per Castel Gandolfo, Nemi, Marino fino ad arrivare a Pomezia con la sua Riserva della Sughereta. Ad una bella passeggiata potrete abbinare una scorpacciata di prodotti tipici accompagnata da del buon vino!Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Proseguiamo per la Regina Viarum, ovvero l’Appia Antica con il suo parco da oltre 3300 ettari: un’oasi verde al centro della città circondata da siti archeologici con secoli di storia alle spalle. 🔗 è piena di suggestive vedute, parchi, monumenti e musei da avere l’imbarazzo della scelta ma nelnon c’è solo la Città Eterna (sapete perché si chiama così, erroneamente?) ad attirare l’attenzione di chi vuole concedersi una, a maggior ragione se in mezzo ale lontano dal caos della città vera e propria.: ecco dove andareVi consigliamo noi 5 itinerari tutti dache vi lasceranno senza fiato anche se del Colosseo non c’è neanche l’ombra.Partiamo dal Parco dei Castellini, a una 20ina di km dalla Capitale, che si snoda da Frascati a Ariccia passando per Castel Gandolfo, Nemi, Marino fino ad arrivare a Pomezia con la sua Riserva della Sughereta. Ad una bella passeggiata potrete abbinare una scorpacciata di prodotti tipici accompagnata da del buon vino!Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Proseguiamo per la Regina Viarum, ovvero l’Appia Antica con il suo parco da oltre 3300 ettari: un’oasial centro della città circondata da siti archeologici con secoli di storia alle spalle. 🔗 Funweek.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, gita fuori porta: 5 luoghi immersi nel verde da scoprire del Lazio - Roma è piena di suggestive vedute, parchi, monumenti e musei da avere l’imbarazzo della scelta ma nel Lazio non c’è solo la Città Eterna (sapete perché si chiama così, erroneamente?) ad attirare l’attenzione di chi vuole concedersi una gita, a maggior ragione se in mezzo al verde e lontano dal caos della città vera e propria. Roma, gita fuori porta: ecco dove andare Vi consigliamo noi 5 itinerari tutti da scoprire che vi lasceranno senza fiato anche se del Colosseo non c’è neanche l’ombra. 🔗funweek.it

Lazio Roma 1-1 LIVE: pareggia la Roma! Capolavoro di Soulé da fuori: palla sulla traversa e poi supera la linea di porta biancoceleste - Allo Stadio Olimpico il match valido per la 32ª giornata di Serie A tra Lazio Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Roma, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO ROMA SU LAZIONEWS24.COM LAZIO(4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, […] 🔗calcionews24.com

Pasqua e Pasquetta nel Lazio: 5 borghi da visitare per una gita fuori porta - Il weekend di Pasqua e Pasquetta si fa sempre più vicino e qualcuno non ha ancora deciso come e con chi trascorrere la festa. Il detto afferma: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, e allora cosa c’è di meglio di organizzare una gita fuori porta? Nel Lazio ci sono molti paesi da visitare tra cui 5 borghi: ecco quali sono. Pasqua e Pasquetta: quali sono i 5 borghi da visitare Per una gita fuoriporta nei dintorni di Roma, restando sempre all’interno della regione Lazio, i borghi più gettonati sono: Castel di Tora: il comune si trova quasi completamente all’interno della ... 🔗funweek.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa fare il Primo Maggio 2025 a Roma con i bambini: eventi, ristoranti, laboratori e tanto divertimento; Sagre nel Lazio maggio 2025, gli eventi fuoriporta a Roma e dintorni; Pasquetta 2025, le mete più gettonate per le tradizionali gite fuori porta; 5 gite fuori Roma, durante il Giubileo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Non solo Bolsena e Bracciano: i laghi del Lazio per una gita fuori porta - Sapete quali sono i laghi del Lazio, perfetti per un gita fuori porta? Spesso si tratta di vere e proprie perle nascoste a un passo da Roma ... 🔗msn.com

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti il 1° maggio a Roma - Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma e dintorni, per la spesa del 1 maggio 2025 e gli acquisti dell’ultimo ... 🔗fanpage.it

Pasquetta 2025, dove andare e cosa fare: eventi e mete per gite fuori porta non distanti dalla città - Il 21 aprile 2025 si festeggia Pasquetta, cosa fare per renderla memorabile? Visite ai musei, pic-nic all'aperto ed esperienze in spa: ecco le 5 mete di ... 🔗fanpage.it