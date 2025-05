Roma-Fiorentina Ranieri scalda i motori | domani alle 12 | 30 la conferenza

Roma deve necessariamente guardare avanti. I giallorossi sembrano aver compiuto quel definitivo salto di qualità che serviva per puntare al 4° posto, mai come oggi così alla portata. L’ultimo slot valido per la qualificazione in Champions League dista solo 2 punti, recuperabili nel corso delle ultime uscite. La prima di queste andrà in scena domenica 4 maggio e metterà i capitolini contrapposti alla Fiorentina, più nello specifico alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un buon stato di forma.La Viola è reduce dal successo per 2-1 con l’Empoli ed arriverà sotto l’ombra del Colosseo con la speranza di far risultato, per credere ancora nel pass per la Coppa Campioni. 🔗 Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, Ranieri scalda i motori: domani alle 12:30 la conferenza La vittoria per 1-0 con l’Inter è passata in archivio e ladeve necessariamente guardare avanti. I giallorossi sembrano aver compiuto quel definitivo salto di qualità che serviva per puntare al 4° posto, mai come oggi così alla portata. L’ultimo slot valido per la qualificazione in Champions League dista solo 2 punti, recuperabili nel corso delle ultime uscite. La prima di queste andrà in scena domenica 4 maggio e metterà i capitolini contrapposti alla, più nello specificoore 18:00 allo stadio Olimpico. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un buon stato di forma.La Viola è reduce dal successo per 2-1 con l’Empoli ed arriverà sotto l’ombra del Colosseo con la speranza di far risultato, per credere ancora nel pass per la Coppa Campioni. 🔗 Sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma, Athletic Bilbao sullo sfondo: Hummels scalda i motori - La vittoria con l’Empoli per 1-0 è passata in archivio e per la Roma è tempo di guardare avanti. I giallorossi stanno continuando a compiere passi da gigante in questo inizio 2025 e vogliono proseguire su questa strada, che appare sempre di più quella giusta. Il focus si sposta sull’Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che è appesa ad un filo sottile dopo il 2-1 dell’andata. Per raggiungere la prossima fase, i capitolini dovranno superare indenni la prossima gara con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 al San Mamés. 🔗sololaroma.it

Roma, Porto nel mirino: Dovbyk scalda i motori - La vittoria per 1-0 con il Parma è diventato un ricordo per la Roma. I giallorossi hanno raggiunto il terzo successo consecutivo in trasferta in Serie A e stanno dimostrando di aver compiuto un primo salto, dal punto di vista mentale. Il focus si sposta sull’Europa League, una competizione da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione agli ottavi di finale, tramite playoff. 🔗sololaroma.it

Roma verso Lecce, rebus N’Dicka: Nelsson scalda i motori - La sosta Nazionali è passata in archivio e la Roma sta scaldando sempre di più i motori per il rientro in campo. I giallorossi stanno vivendo un inizio di 2025 di altissimo profilo, con il 4° posto che sta diventando un obiettivo alla portata. Già, perché l’ultima posizione valida per la Champions League dista ora solo quattro punti, pochi se si considera la situazione che stava vivendo il club due mesi fa. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Roma Fiorentina all’orizzonte Dodò preoccupa Palladino; Roma Fiorentina all’orizzonte | mercoledì la ripresa degli allenamenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

TuttoFood scalda i motori: attesi 3mila top buyer e 90mila visitatori a Rho - A tre settimane dal via, Tuttofood scalda i motori anticipando i numeri dell’edizione che si aprirà alla fiera di Rho il prossimo 5 maggio, la prima dopo l’accordo tra Fiere di Parma e Fiera ... 🔗askanews.it