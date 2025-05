Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, probabili formazioni: doppio attaccante o Saelemaekers?

Un mantra di Ranieri risuona da quando siede sulla panchina giallorosso: pensare partita per partita ed archiviare subito ciò che è stato, bello o brutto che sia. Con questo spirito lalavora da ieri a Trigoria per preparare al meglio un’altra sfida cruciale come quella contro la, dopo aver ottenuto un successo vitale a San Siro contro l’Inter sia per portarsi a -2 dal 4° posto che per tenere alto un morale ora alle stelle per la portata dell’avversario sconfitto. La buccia di banana però è sempre dietro l’angolo.Se infatti il match di domenica dell’Olimpico, alle 18:00, è fondamentale per le ambizioni giallorosse, risulta essere un’autentica ultima spiaggia per laper quanto riguarda l’Europa più prestigiosa. Un’eventuale ko porterebbe i Viola a -4 dalla, senza considerare che nel weekend c’è un Bologna-Juventus che porterà almeno una delle due squadre, se non entrambe, a guadagnare punti. 🔗 Sololaroma.it