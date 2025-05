Roma Dybala vice allenatore silenzioso | terapie e motivazioni per il gruppo

Dybala, che anche negli ultimi giorni ha seguito scrupolosamente la tabella di marcia per il recupero dall’intervento al tendine sinistro, come riportato dal Corriere dello Sport. L’argentino avrebbe voluto essere a San Siro per sostenere la Roma dal vivo, ma insieme allo staff medico ha deciso di restare nella Capitale, concentrandosi sul percorso riabilitativo. A distanza, però, non ha fatto mancare il suo supporto, congratulandosi con i compagni che ieri ha ritrovato al Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti.Dybala è ai box a causa dell’infortunio al tendine semitendinoso della coscia sinistra. La Joya si è operata a Londra per risolvere il problema e ha nel mirino la stagione 202526, a partire già dalla preparazione di luglio, che darà le prime risposte sul recupero dall’infortunio e sulla tenuta di un giocatore spesso soggetto a noie muscolari. 🔗 Sololaroma.it - Roma, Dybala vice allenatore silenzioso: terapie e motivazioni per il gruppo Squadra a riposo per due giorni come premio per la vittoria contro l’Inter, lavoro non-stop invece per Paulo, che anche negli ultimi giorni ha seguito scrupolosamente la tabella di marcia per il recupero dall’intervento al tendine sinistro, come riportato dal Corriere dello Sport. L’argentino avrebbe voluto essere a San Siro per sostenere ladal vivo, ma insieme allo staff medico ha deciso di restare nella Capitale, concentrandosi sul percorso riabilitativo. A distanza, però, non ha fatto mancare il suo supporto, congratulandosi con i compagni che ieri ha ritrovato al Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti.è ai box a causa dell’infortunio al tendine semitendinoso della coscia sinistra. La Joya si è operata a Londra per risolvere il problema e ha nel mirino la stagione 202526, a partire già dalla preparazione di luglio, che darà le prime risposte sul recupero dall’infortunio e sulla tenuta di un giocatore spesso soggetto a noie muscolari. 🔗 Sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, Baldanzi: “Non mi sento un vice Dybala” - La partita con la Juventus si sta avvicinando sempre di più per la Roma. I giallorossi hanno ripreso il loro cammino nel migliore dei modi, dopo la sosta per le Nazionali, e vogliono rimanere su questa strada. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Il traguardo appariva impossibile solo due mesi fa ma è ora diventato concreto, grazie ad una rimonta di alto profilo. 🔗sololaroma.it

Roma, Ranieri: «Futuro allenatore? Non ho mai mentito. La Juve è più determinata, su Dybala…» - Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in conferenza stampa in vista della Juve. Tutti i dettagli in merito alla sfida Claudio Ranieri ha parlato nella conferenza stampa in vista di Roma-Juve. CHE JUVE SI ASPETTA – «La Juve ha cambiato filosofia di gioco, di allenatore, di tutto. Una Juve più determinata, che abbiamo visto anche con […] 🔗calcionews24.com

TS – “Non sarà Gasperini il nuovo allenatore della Roma”. Su Dybala… - 2025-03-27 14:38:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: ROMA – La Roma di Claudio Ranieri aprirà venerdì il programma della giornats i campionato facendo visita al Lecce. I gialloriossi stanno vivendo un grande momento in campionato (6 vittorie consecutive) anche se dovranno fare a meno di Paulo Dybala, così Ranieri sulla situazione dell’argentino: “Sta molto bene e molto soddisfatto di come è andata. 🔗justcalcio.com

Ne parlano su altre fonti

La Roma riposa, Dybala no: terapie e carica alla squadra prima della Fiorentina; Roma-Verona, Dybala nei panni del vice di Ranieri: come ha vissuto il match (VIDEO); Roma, Ranieri: Dybala sul mercato? Voglio giocatori contenti di restare; Roma, Dybala: Ranieri grande allenatore. Lazio o Athletic? Qualsiasi delle due. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma-Verona, Dybala nei panni del “vice” di Ranieri: come ha vissuto il match (VIDEO) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

La Roma riposa, Dybala no: terapie e carica alla squadra prima della Fiorentina - ROMA - Squadra a riposo per due giorni come premio per la vittoria contro l’Inter, lavoro non-stop invece per Paulo Dybala che anche negli ultimi giorni ha seguito la tabella di marcia sul suo recuper ... 🔗msn.com

Dybala a sorpresa sul nuovo allenatore della Roma: "Ecco quando torno. E sul tecnico..." - "Ero in un periodo positivo, peccato dover ricominciare di nuovo". Paulo Dybala parla dell'infortunio, del suo ritorno in campo e del nuovo tecnico della Roma, chiamato a sostituire Claudio Ranieri in ... 🔗msn.com