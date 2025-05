Roma Dovbyk a secco da 4 partite | ora servono i gol alle big

Dovbyk non è riuscito a conquistare davvero il cuore dei tifosi della Roma. Il suo rendimento è stato fatto di lampi, buone prestazioni contro squadre medio-piccole, ma anche troppi silenzi nei momenti che contano. In più, il peso di una guerra che lo tocca da vicino – con amici e familiari in Ucraina – ha inevitabilmente condizionato la sua esperienza. Non si può parlare di fallimento (basti vedere il rendimenti di alcuni centravanti al primo anno in giallorosso), ma neanche di successo. La Roma ha bisogno del vero Dovbyk adesso, nel momento decisivo.Tabù contro le grandiI numeri parlano chiaro: undici gol in Serie A, otto dei quali realizzati nel 2025, ma solo uno – su rigore all’ultimo minuto contro il Bologna – segnato contro una squadra della parte alta della classifica. 🔗 Sololaroma.it - Roma, Dovbyk a secco da 4 partite: ora servono i gol alle big Sedici gol tra campionato e coppa, un bottino che molti alla prima stagione in giallorosso si sognano. Eppure Artemnon è riuscito a conquistare davvero il cuore dei tifosi della. Il suo rendimento è stato fatto di lampi, buone prestazioni contro squadre medio-piccole, ma anche troppi silenzi nei momenti che contano. In più, il peso di una guerra che lo tocca da vicino – con amici e familiari in Ucraina – ha inevitabilmente condizionato la sua esperienza. Non si può parlare di fallimento (basti vedere il rendimenti di alcuni centravanti al primo anno in giallorosso), ma neanche di successo. Laha bisogno del veroadesso, nel momento decisivo.Tabù contro le grandiI numeri parlano chiaro: undici gol in Serie A, otto dei quali realizzati nel 2025, ma solo uno – su rigore all’ultimo minuto contro il Bologna – segnato contro una squadra della parte alta della classifica. 🔗 Sololaroma.it

