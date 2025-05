Romadailynews.it - Roma, controlli straordinari a Ostiense e Garbatella: denunciato 36enne per tentato furto

Segnalati anche tre giovani per possesso di droga, controllate 90 persone e 40 veicoli.CRONACA DI– Un cittadino romeno di 36 anni è statoperdurante un servizioo di controllo effettuato nei quartieridai carabinieri della stazione, con il supporto della CompagniaEur e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria.L’uomo avrebbedi sottrarre il telefono a un passante, ma è stato scoperto dalla vittima stessa, che ha subito allertato una pattuglia nelle vicinanze. I militari lo hanno fermato e.Nell’ambito dello stesso dispositivo, tre persone sono state trovate in possesso di hashish in modiche quantità e per questo sanzionate e segnalate al Prefetto.L’operazione, disposta dal Prefetto diLamberto Giannini e coordinata con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’identificazione di 90 persone, al controllo di 40 veicoli e all’elevazione di una sanzione a carico di un conducente privo di assicurazione. 🔗 Romadailynews.it