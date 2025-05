Roma allenatore cercasi | Pioli deriso in Arabia Al Nassr eliminato dalla Champions League

Roma sarà arrivata al termine. Nata tra mille difficoltà e la sensazione che si trattasse di un anno totalmente da buttare, dal ritorno nella Capitale di Ranieri il mondo giallorosso si è capovolto, fino a sperare addirittura di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, impresa che resta decisamente complicata, ma non impossibile visto il percorso dei capitolini e soprattutto la splendida vittoria nell’ultimo turno con l’Inter.Destino dunque ancora tutto da scrivere quella della Roma, che ha come unica certezza quella di non poter più contare su Ranieri in panchina. Il tecnico di Testaccio lascerà al termine del campionato per diventare Senior Advisor, con il club che dovrà trovare un rimpiazzo all’altezza di un allenatore che una volta di più ha saputo mostrare tutte le proprie qualità da uomo di calcio. 🔗 Sololaroma.it - Roma, allenatore cercasi: Pioli deriso in Arabia, Al Nassr eliminato dalla Champions League Quattro partite e poi la stagione dellasarà arrivata al termine. Nata tra mille difficoltà e la sensazione che si trattasse di un anno totalmente da buttare, dal ritorno nella Capitale di Ranieri il mondo giallorosso si è capovolto, fino a sperare addirittura di riuscire a centrare la qualificazione in, impresa che resta decisamente complicata, ma non impossibile visto il percorso dei capitolini e soprattutto la splendida vittoria nell’ultimo turno con l’Inter.Destino dunque ancora tutto da scrivere quella della, che ha come unica certezza quella di non poter più contare su Ranieri in panchina. Il tecnico di Testaccio lascerà al termine del campionato per diventare Senior Advisor, con il club che dovrà trovare un rimpiazzo all’altezza di unche una volta di più ha saputo mostrare tutte le proprie qualità da uomo di calcio. 🔗 Sololaroma.it

Allenatore Roma: Fabregas avanza in quota, ma i bookie “confermano” l’arrivo di Pioli - è Cesc Fabregas il nome nuovo per la panchina della Roma. L`attuale tecnico del Como è tra i favoriti come successore di Claudio Ranieri,... 🔗calciomercato.com

ESCLUSIVA: Pioli sarà il prossimo allenatore della Roma - Archiviato il pareggio nel derby contro la Lazio, è tempo di pensare alla prossima sfida di campionato che vedrà gli uomini di Ranieri impegnati contro l’Hellas Verona. Nonostante ciò, a ritagliarsi un notevole spazio è la questione relativa al prossimo allenatore. Di nomi ne sono stati fatti tanti. A partire da Gasperini, passando per Ancelotti e Allegri, fino ad arrivare a Montella e Vieira, con Sir Claudio che ci ha anche scherzato su in conferenza stampa: “Max di nuovo a Roma? Credo di si, ma non so se con la maglia della Roma. 🔗sololaroma.it

Allenatore cercasi, Zazzaroni su Gasperini: “È la priorità della Roma” - Viaggia verso la fase conclusiva della stagione la Roma, che andrà alla caccia di risultati importanti per provare a centrare un posto in una delle prossime competizioni europee. In vista della prossima annata però i giallorossi dovranno trovare un nuovo allenatore, con Ranieri che occuperà un ruolo dirigenziale. Negli ultimi giorni starebbero crescendo le voci relative a Gasperini, sul quale si è espresso il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. 🔗sololaroma.it

Pioli torna in Italia? Non solo la Roma: su di lui c’è anche un altro club di Serie A - L’ex allenatore rossonero potrebbe tornare nel campionato italiano, un paio di club si sarebbero fatti avanti per lui. La Roma di Claudio Ranieri continua a vincere e a scalare posizioni in classifica ... 🔗informazione.it

Roma, il punto sul nuovo allenatore: colloquio con Farioli, ma il sogno resta Allegri - La stagione in corso è quasi arrivata alla fine, mancano poche gare. I giallorossi potrebbero arrivare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma a fine campionato resterà ... 🔗sportpaper.it

Nuovo allenatore Roma, Pioli prima scelta ma non solo: le tre alternative - Nuovo allenatore Roma - Nuove indiscrezioni sul prossimo allenatore della Roma, con Pioli in pole ma non solo: ecco le tre alternative ... 🔗fantamaster.it