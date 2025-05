Roccabianca due incidenti in due ore | auto si schianta contro un palo alla guida un neopatentato

incidenti stradali in meno di due ore si sono verificati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di giovedì 1° maggio tra Roccabianca e Ragazzola. Il primo si è verificato alle 12.30. Un'auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa contro un palo, all'incrocio tra viale Mano e la.

Auto esce di strada: alla guida un ragazzo che aveva preso la patente ieri - Primo maggio all’insegna degli incidenti, oggi, a Roccabianca. Due i sinistri che si sono verificati tra le 12.30 e le 14.30 ad un chilometro di distanza l’uno dall’altro. Il primo ha visto un’auto us ... 🔗gazzettadiparma.it