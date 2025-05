Robur a Grosseto | Voria punta alla vittoria per i play off di Serie D

Robur, a Grosseto, andrà senza fare calcoli (così il tecnico bianconero Gill Voria). Scenderà in campo per vincere, per onorare la maglia in una delle partite più sentite dalla piazza, sperando che chi è davanti compia un passo falso, unica possibilità per centrare i play off. Sì perché alla vigilia dell’ultima giornata della stagione regolare, Bianchi e compagni non hanno più il proprio destino in mano: sono sesti, cn 51 lunghezze all’attivo, a un punto dall’Orvietana e a tre dal Ghiviborgo, mentre i maremmani li inseguono a -2. Un finale thrilling attende il girone B della Serie D: tante squadre si giocheranno la post season se non il futuro intrecciate l’una con l’altra. Anche nella parte bassa della graduatoria, la storia è tutta da scrivere e se il Ghiviborgo dovrebbe avere (teoricamente, la pratica è un’altra cosa) vita facile con la già retrocessa Fezzanese, l’Orvietana dovrà vedersela, in trasferta, con il Trestina, campo ostico, in cui in tanti hanno fatto fatica. 🔗 Sport.quotidiano.net - Robur a Grosseto: Voria punta alla vittoria per i play off di Serie D La, a, andrà senza fare calcoli (così il tecnico bianconero Gill). Scenderà in campo per vincere, per onorare la maglia in una delle partite più sentite dpiazza, sperando che chi è davanti compia un passo falso, unica possibilità per centrare ioff. Sì perchévigilia dell’ultima giornata della stagione regolare, Bianchi e compagni non hanno più il proprio destino in mano: sono sesti, cn 51 lunghezze all’attivo, a un punto dall’Orvietana e a tre dal Ghiviborgo, mentre i maremmani li inseguono a -2. Un finale thrilling attende il girone B dellaD: tante squadre si giocheranno la post season se non il futuro intrecciate l’una con l’altra. Anche nella parte bassa della graduatoria, la storia è tutta da scrivere e se il Ghiviborgo dovrebbe avere (teoricamente, la pratica è un’altra cosa) vita facile con la già retrocessa Fezzanese, l’Orvietana dovrà vedersela, in trasferta, con il Trestina, campo ostico, in cui in tanti hanno fatto fatica. 🔗 Sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Derby decisivo per la Robur: sfida al Grosseto per l'accesso ai play off - E’ iniziata ieri la preparazione alla partita che chiuderà la stagione, regolare almeno, della Robur che domenica sarà impegnata allo Zecchini di Grosseto (fischio di inizio alle 15). Un derby, particolarmente sentito dalla tifoseria bianconera, che chiede vendetta per il ko dell’andata. Una sfida che potrebbe regalare ai ragazzi di Voria l’accesso ai play off, per quanto il loro destino sia vincolato a quello di Ghiviborgo e Orvietana avanti in graduatoria, rispettivamente, di tre punti e di un punto. 🔗sport.quotidiano.net

Gill Voria guida il Siena verso i play off: un nuovo capitolo per la Robur - Il Siena è chiamato a scrivere un nuovo capitolo della sua pluricentenaria storia. Con Gill Voria alla guida della prima squadra. Stavolta non per una sostituzione momentanea o al timone di un traghetto, ma per far correre la Robur verso il traguardo dei play off. La ‘sua’ Robur: nel corso degli anni, prima con le scarpette ai piedi, poi da allenatore, Voria ha dimostrato, con le parole e con i fatti, quanto tenga ai colori bianconeri e alla città in cui ha deciso di fermarsi, mettendosi sempre a disposizione, rispondendo sempre presente alla chiamata, anche nelle situazioni più complicate, ... 🔗sport.quotidiano.net

La Robur pensa sempre ai play-off. Il Grosseto frena: tutto è possibile - In un campionato in cui le squadre accreditate ai piani alti hanno tutt’altro che brillato (Livorno a parte, ovviamente), a due giornate dalla fine, i giochi non sono ancora fatti. I prossimi 180 minuti saranno decisivi. Nel recupero di ieri pomeriggio il Grosseto non è riuscito ad andare oltre l’1-1 in casa con il Montevarchi: dopo il vantaggio di Senigagliesi, l’Aquila ha pareggiato con l’ex Robur, Damiano Franco. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Robur a Grosseto: Voria punta alla vittoria per i play off di Serie D; Robur Siena: vittoria schiacciante contro Ostiamare riaccende speranze play off; Derby decisivo per la Robur: sfida al Grosseto per l'accesso ai play off; Siena travolge Ostiamare 4-1 e si rilancia per i playoff. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Robur a Grosseto: Voria punta alla vittoria per i play off di Serie D - La Robur cerca la vittoria contro il Grosseto per sperare nei play off, confidando in passi falsi di Orvietana e Ghiviborgo. 🔗msn.com

Derby decisivo per la Robur: sfida al Grosseto per l'accesso ai play off - La Robur affronta il Grosseto in un derby cruciale per l'accesso ai play off, con assenze chiave e tensione alle stelle. 🔗msn.com

Niccolò Giannetti guida la Robur verso i play off con una doppietta decisiva - Giannetti segna due gol cruciali per la Robur al Franchi, mantenendo vive le speranze di play off contro il Grosseto. 🔗lanazione.it