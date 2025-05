Roberto Salis X silenzia temporaneamente il papà di Ilaria

temporaneamente” non saremo perseguitati da Roberto Salis, padre della ricca eurodeputata Ilaria, che X ha deciso di risparmiarci per un po’. Navigando a bordo del social di Elon Musk - vuoi vedere che è meritocolpa sua? - non ci si imbatte nel rischio account di Salis senior. E’ come trovare una casa occupata dalla figlia, al citofono non risponde più il proprietario. Chissà che altro avrà combinato l’ex liberalissimo trasformatosi in comunista di razza per via filiale. Per qualche giorno dovrà astenersi dal lanciare strali contro il nostro giornale e i suoi giornalisti, definiti Angelucci boys. Ora non c’è, e già ci manca. 🔗 Liberoquotidiano.it - Roberto Salis, X silenzia "temporaneamente" il papà di Ilaria Finalmente. Anche se per poco. “” non saremo perseguitati da, padre della ricca eurodeputata, che X ha deciso di risparmiarci per un po’. Navigando a bordo del social di Elon Musk - vuoi vedere che è meritocolpa sua? - non ci si imbatte nel rischio account disenior. E’ come trovare una casa occupata dalla figlia, al citofono non risponde più il proprietario. Chissà che altro avrà combinato l’ex liberalissimo trasformatosi in comunista di razza per via filiale. Per qualche giorno dovrà astenersi dal lanciare strali contro il nostro giornale e i suoi giornalisti, definiti Angelucci boys. Ora non c’è, e già ci manca. 🔗 Liberoquotidiano.it

