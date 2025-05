Roberto Rigoli porta a processo la Rai per il caso dei tamponi rapidi | l' accusa è diffamazione aggravata

caso tamponi rapidi. C?è anche la Rai tra i soggetti chiamati a rispondere dell?accusa di concorso in diffamazione aggravata ai danni di Roberto Rigoli, coordinatore delle. 🔗 Ilgazzettino.it - Roberto Rigoli porta a processo la Rai per il caso dei tamponi rapidi: l'accusa è diffamazione aggravata . C?è anche la Rai tra i soggetti chiamati a rispondere dell?di concorso inai danni di, coordinatore delle. 🔗 Ilgazzettino.it

Tamponi rapidi, "Report" a processo dopo la querela presentata da Roberto Rigoli - Si terrà il prossimo 17 giugno a Treviso la prima udienza del processo che vedrà sul banco degli imputati Sigfrido Ranucci, Danilo Procaccianti e Andrea Tornago, rispettivamente conduttore e giornalisti della trasmissione di Rai 3 "Report", accusati di diffamazione dopo la querela presentata da... 🔗padovaoggi.it

Roberto Rigoli porta a processo la Rai per il caso dei tamponi rapidi: l'accusa è diffamazione aggravata - Caso tamponi rapidi. C’è anche la Rai tra i soggetti chiamati a rispondere dell’accusa di concorso in diffamazione aggravata ai danni di Roberto Rigoli, coordinatore ... 🔗ilgazzettino.it

Medico e dirigente assolti in Veneto in processo tamponi rapidi - (ANSA) - PADOVA, 23 GEN - Il dottor Roberto Rigoli e ... di assoluzione quando, a processo ancora in corso, risulta evidente l'innocenza dell'imputato. "Rigoli è innocente - rende noto all ... 🔗msn.com

Rigoli e l'assoluzione al processo per i tamponi rapidi: «Io come Tortora e Pantani». Ecco perché è innocente - È stata intercettata anche una conversazione tra Simionato e Roberto Toniolo di Azienda Zero alla luce delle richieste rivolte dalla guardia di finanza a Rigoli. «Tutti questi prodotti sono ... 🔗ilgazzettino.it