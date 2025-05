Roberto Francini nuovo direttore del distretto

direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre ha scelto il nuovo direttore della zona distretto Valdichiana aretina. Si tratta di Roberto Francini (nella foto) che succede al facente funzione Alfredo Notargiacomo, contemporaneamente alla direzione della zona distretto Aretina. L’incarico avrà durata triennale a decorrere da oggi, fino alla fine di aprile 2028. Per Francini si tratta di un ritorno in Valdichiana Aretina dopo due anni trascorsi in Valdarno. Fino al giugno 2023, infatti, è stato direttore infermieristico di zona distretto e ospedale della Valdichiana Aretina. Nel giugno 2023 un nuovo incarico lo ha portato in Valdarno dove ha ricoperto il ruolo di direttore dell’unità Infermieristica Zona distretto e Presidio Ospedaliero Valdarno. La carriera professionale di Francini inizia nel 1992 proprio in Valdichiana, negli ospedali di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. 🔗 Lanazione.it - Roberto Francini nuovo direttore del distretto Ilgenerale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre ha scelto ildella zonaValdichiana aretina. Si tratta di(nella foto) che succede al facente funzione Alfredo Notargiacomo, contemporaneamente alla direzione della zonaAretina. L’incarico avrà durata triennale a decorrere da oggi, fino alla fine di aprile 2028. Persi tratta di un ritorno in Valdichiana Aretina dopo due anni trascorsi in Valdarno. Fino al giugno 2023, infatti, è statoinfermieristico di zonae ospedale della Valdichiana Aretina. Nel giugno 2023 unincarico lo ha portato in Valdarno dove ha ricoperto il ruolo didell’unità Infermieristica Zonae Presidio Ospedaliero Valdarno. La carriera professionale diinizia nel 1992 proprio in Valdichiana, negli ospedali di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. 🔗 Lanazione.it

