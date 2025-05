Robert De Niro reagisce al coming out della figlia trans | La amo e la sostengo

Robert De Niro, Aaron, ha fatto coming out e ha rivelato di essere una donna trans e di aver scelto il nome Airyn, ecco la reazione della star di Hollywood. Robert De Niro ha condiviso la sua reazione alla notizia che suo figlio Aaron ha rivelato di essere transgender e userà il nome Airyn De Niro. In un'intervista rilasciata a Them, la giovane ha parlato del percorso che l'ha portata alla nuova identità e della sua infanzia. Le parole della star di Hollywood In un comunicato rilasciato a Variety, Robert De Niro ha quindi commentato: "Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non capisco quale sia il problema". La modella e attrice spiegato che i genitori erano d'accordo nel farla .

