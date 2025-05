Robert De Niro e la figlia transgender | Non vedo il problema

"Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non vedo quale sia la questione". Robert De Niro, alla Cnn, esprime pubblicamente il proprio sostegno per la figlia Airyn, che recentemente si è dichiarata transgender. "Amo tutti i miei figli", le parole dell'attore.

Il leggendario attore esprime il suo pieno sostegno alla figlia transgender: "È mia figlia, e la amo come ho sempre fatto"

La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender.

La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender. In un'intervista con Them pubblicata martedì 29 aprile, incentrata su "come entrare in questa nuova identità", ha detto Airyn, l'aspirante attrice e modella ha condiviso dettagli rivelatori sulla sua vita come una dei sette figli del celebre attore. Sua madre, l'attrice Toukie Smith, ha avuto con l'81enne premio Oscar la figlia Airyn e il fratello gemello Julian.

