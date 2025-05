Universalmovies.it - Road House | Guy Ritchie scelto per la regia del sequel

Guysarà il regista dell’annunciatodi, film di successo distribuito da Prime Video nel 2024.è divenuto da subito uno dei film più visti di sempre su Prime Video, era pertanto improbabile che Amazon MGM Studios non approfittasse del supporto del pubblico per andare avanti con un. L’annuncio ufficiale è arrivato in occasione degli Upfronts di Amazon lo scorso anno, dove è stato confermato il ritorno di Jake Gyllenhaal nel ruolo da protagonista. Era solo questione di tempo prima che i primi aggiornamenti approdassero in rete.A confermare l’ingresso diin cabina diè stato in queste ore un articolo di Deadline. Guyprenderà il posto di Doug Liman, già in bilico da tempo visti gli scontri con Amazon avvenuti per il primoin merito alla decisione di saltare le sale cinematografiche ed andare direttamente su Prime Video. 🔗 Universalmovies.it