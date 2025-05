Rivoluzione allo stadio Maradona | la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli

mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i postiAttualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. È un’occasione irripetibile per scrivere una pagina importante, a pochissimo dal centenario del club azzurro.Proprio per i 100 anni del Napoli saranno previste manifestazioni, eventi e celebrazioni di ogni tipo. Da buon operatore del cinema, De Laurentiis sta pensando in grande. E grande sarà anche lo stadio Diego Armando Maradona. Infatti, il Comune e la società partenopea stanno ragionando sull’aumento dei posti. 🔗 Spazionapoli.it - Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli Nuovadi Aurelio Deper ottenere un restyling delloDiego Armandoe aumentare i postiAttualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio Deavverrà. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto,il terribile decimo posto della scorsa stagione. È un’occasione irripetibile per scrivere una pagina importante, a pochissimo dal centenario del club azzurro.Proprio per i 100 anni delsaranno previste manifestazioni, eventi e celebrazioni di ogni tipo. Da buon operatore del cinema, Desta pensando in grande. E grande sarà anche loDiego Armando. Infatti, il Comune e la società partenopea stanno ragionando sull’aumento dei posti. 🔗 Spazionapoli.it

