Rivolta al Cpr di Torino fiamme all' interno della struttura | una persona ferita

Rivolta nella notte all'interno del Cpr di Torino. Una persona – uno degli stranieri trattenuti all'interno della struttura – sarebbe rimasta ferita. A confermalo Alice Ravinale, una delle consigliere regionali (AVS) che scoppiata la Rivolta si sono recate sul luogo. All'interno del Cpr e davanti.

La verità sulla rivolta e gli arresti al Cpr in Albania. "La solita grancassa Pd" - Il Viminale smentisce detenuti nelle celle del centro di Gjader. Una fonte al Giornale: "Polemica montata ad arte dai giornali imbeccati dalla sinistra" 🔗ilgiornale.it

Albania, rivolta nel Cpr. Il Viminale: «Nessun arresto» - Secondo quanto riporta Repubblica, che cita media albanesi, nel centro di Gjader in Albania, alcuni migranti hanno creato una rivolta, durata due giorni, danneggiando la struttura. Il gruppo sarebbe stato trasferito nel piccolo penitenziario destinato alla detenzione di chi commette reati. Questo tipo di reati, anche per il nuovo decreto sicurezza appena approvato dal governo, prevede pene severe compresa la detenzione dei presunti responsabili. 🔗open.online

Albania, i migranti della rivolta finiscono nel "mini-carcere" del Cpr - Dieci migranti che hanno dato vita alla rivolta nel Cpr di Gjader, in Albania, sono stati messi sotto il controllo degli agenti della Polizia penitenziaria. I disordini sono scoppiati dopo il trasferimento dalla nave Libra dei 40 stranieri, tutti accusati o condannati per reati anche gravi, con materassi divelti e vetri spaccati. Alcuni si sono resi protagonisti di atti di autolesionismo. Ora dieci di loro, riporta Repubblica, sono stati trasferiti nel "piccolo penitenziario" del centro per il rimpatrio destinato alla custodia di chi commette reati. 🔗iltempo.it

Rivolta nel Cpr di corso Brunelleschi, appiccate le fiamme dai reclusi: ci sono dei feriti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Torino, rivolta nel Cpr di corso Brunelleschi: «C’è un ragazzo ferito» - Appiccato nella notte un incendio nel centro di permanenza per il rimpatrio, una colonna di fumo nero visibile anche a distanza ... 🔗torino.corriere.it

Notte di disordini al CPR di Torino, un ferito. "Non ci hanno fatte entrare" - Del fumo si è alzato dalla struttura. Fuori alcuni manifestanti. Consigliere PD-AVS-Sinistra europea: "Cordone antisommossa ha impedito ingresso" ... 🔗rainews.it