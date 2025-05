Ritrovato vivo Marco Mori | era scomparso da due giorni sollievo a Cavriglia

Marco Mori, il 46enne di San Giovanni Valdarno scomparso nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile. L’uomo è stato Ritrovato vivo e cosciente nei pressi della diga di San Cipriano nella giornata di oggi, poco dopo le 14, come comunicato dal sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti O Sanni, attraverso i propri canali social.La notizia ha immediatamente suscitato un’ondata di sollievo e commozione nella comunità valdarnese, che per oltre 48 ore ha seguito con apprensione le ricerche.Mori si era allontanato senza dare più notizie dopo aver mancato un appuntamento per andare a prendere i figli a una festa di compleanno. L’ultimo contatto risaliva a un messaggio vocale inviato alla madre alle 19:08; da quel momento, il telefono risultava spento o irraggiungibile. 🔗 Lortica.it - Ritrovato vivo Marco Mori: era scomparso da due giorni, sollievo a Cavriglia Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di, il 46enne di San Giovanni Valdarnonel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile. L’uomo è statoe cosciente nei pressi della diga di San Cipriano nella giornata di oggi, poco dopo le 14, come comunicato dal sindaco di, Leonardo Degl’Innocenti O Sanni, attraverso i propri canali social.La notizia ha immediatamente suscitato un’ondata die commozione nella comunità valdarnese, che per oltre 48 ore ha seguito con apprensione le ricerche.si era allontanato senza dare più notizie dopo aver mancato un appuntamento per andare a prendere i figli a una festa di compleanno. L’ultimo contatto risaliva a un messaggio vocale inviato alla madre alle 19:08; da quel momento, il telefono risultava spento o irraggiungibile. 🔗 Lortica.it

Sollievo per familiari e ricercatori: Marco Mori è stato ritrovato - E' stato ritrovato vivo e in buone condizioni Marco Mori, il 46enne valdarnese scomparso dalla serata di martedì a Meleto, nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia. I ricercatori lo hanno avvistato sotto il muraglione della diga di San Cipriano, vicino al campo di...

