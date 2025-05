Ritrovati senza vita i due vigili del fuoco dispersi a Balzolo

vigili del fuoco dispersi da ieri in località Balzolo, nel territorio di Pennapiedimonte, sulla Maiella. I corpi sono stati Ritrovati senza vita in una forra del torrente Avello, dove erano scivolati durante un'escursione.

Ritrovati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due amici escursionisti dispersi in Grignetta - Sono stati individuati in un canalone i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, gli escursionisti dispersi da sabato 8 febbraio in Grignetta (Lecco). I due amici erano arrivati all'alba per raggiungere a piedi la cima della montagna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragico epilogo sulla Grignetta: ritrovati senza vita i due escursionisti dispersi - Dopo giorni di ricerche in condizioni estreme, si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti brianzoli dispersi dal pomeriggio di sabato 8 febbraio sulla Grignetta, in provincia di Lecco. I soccorritori hanno trovato i loro corpi...

Ritrovati senza vita due vigili del fuoco dispersi in un’escursione nel Parco nazionale della Maiella - Sono stati ritrovati senza vita i due vigili del fuoco dispersi da ieri sera nel territorio di Pennapiedimonte, all’interno di un’area particolarmente impervia del Parco nazionale della Maiella. I lor ... 🔗terremarsicane.it

Maltempo, ritrovati senza vita i due dispersi travolti dalla piena del torrente - Un ponte crollato, due persone disperse (e poi ritrovate senza vita) e numerose strade allagate: è un bilancio drammatico fin dall’inizio quello che arriva dalla provincia di Vicenza, dove le forti pi ... 🔗informazione.it

Maltempo, a Vicenza ritrovati senza vita i due corpi dispersi di padre e figlio - VICENZA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco di Vicenza hanno individuato dall’elicottero Drago il corpo senza vita di un uomo nel bacino di laminazione del corso d’acqua a Trissino (VI). In corso le oper ... 🔗italpress.com