Ritrovarsi a Tokyo il dramma di un padre che cerca la figlia | la recensione del film con Romain Duris

Tokyo alla guida di un taxi in cerca della figlia da nove anni. Una storia di amore fra un padre e una figlia che non si ricorda più di lei in un dramma riuscito con un ottimo Romain Duris, diretto da Guillaume Senez. La recensione di Mauro Donzelli. 🔗 Comingsoon.it - Ritrovarsi a Tokyo, il dramma di un padre che cerca la figlia: la recensione del film con Romain Duris Un francese ogni giorno percorre le strade dialla guida di un taxi indellada nove anni. Una storia di amore fra une unache non si ricorda più di lei in unriuscito con un ottimo, diretto da Guillaume Senez. Ladi Mauro Donzelli. 🔗 Comingsoon.it

Su altri siti se ne discute

Ritrovarsi a Tokyo, l’inferno dell’affido condiviso per un padre francese in Giappone in un film toccante e appassionante - E stavolta i giapponesi non ci fanno una bella figura. In quello che pare un lungo voyeuristico revival cinematografico “Occidente guarda Oriente”, che parte da Lost in translation e arriva a Perfect days, si aggiunge il racconto toccante, possente e appassionato, di un padre francese separato da una madre giapponese che per antica norma giuridico-culturale locale non può più rivedere sua figlia. Già, perché in Giappone non esiste l’affido congiunto e il diritto di visita. 🔗ilfattoquotidiano.it

In "Ritrovarsi a Tokyo" Romain Duris padre nell'oblìo per legge - Roma, 28 apr. (askanews) - Arriva nei cinema il 30 aprile "Ritrovarsi a Tokyo", il film che racconta molto della società giapponese attraverso la storia di un padre e di una figlia. Il regista Guillaume Senez dirige Romain Duris nel ruolo di un giovane uomo francese che vive a Tokyo, dove lavora come tassista percorrendo in lungo e in largo la città nella speranza di rincontrare sua figlia Lily. Seguendo le giornate del protagonista emerge la chiusura della della società giapponese verso l'affido congiunto: quando un uomo e una donna si separano, e soprattutto nei casi in cui un genitore sia ... 🔗quotidiano.net

“Volevo solo che si fermasse”: il dramma di Makka, 19 anni, sotto processo per l’omicidio del padre violento - Makka Sulaev, 19 anni, studentessa di Nizza Monferrato, siede davanti alla Corte d’Assise di Alessandria con lo sguardo basso e un hijab verde scuro. È accusata di omicidio premeditato, per aver colpito il padre con due coltellate il primo marzo 2024. Dietro quel gesto estremo, però, si snoda una storia di abusi, silenzi e paura. Un diario che racconta la violenza A guidare l’indagine è una frase scritta nel suo diario: «Lo ucciderò». 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ritrovarsi a Tokyo, il dramma di un padre che cerca la figlia: la recensione del film con Romain Duris; Ritrovarsi a Tokyo, dramma di un padre che cerca la figlia; In Ritrovarsi a Tokyo Romain Duris padre nell'oblìo per legge; Ritrovarsi a Tokyo - Recensione: di padri e figlie - Intervista al regista Guillaume Senez. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ritrovarsi a Tokyo, il dramma di un padre che cerca la figlia: la recensione del film con Romain Duris - Ritrovarsi a Tokyo la recensione del film di Guillaume Senez con protagonista un ottimo Romain Duris ambientato in Giappone ... 🔗comingsoon.it

Ritrovarsi a Tokyo, dramma di un padre che cerca la figlia - (ANSA) - ROMA, 14 APR - Una storia privata di mancanze affettive che diventa politica, un atto di denuncia contro ingiustizie e pregiudizi razziali attraverso un padre che, a bordo del suo taxi, cerca ... 🔗msn.com

Ritrovarsi a Tokyo, l’inferno dell’affido condiviso per un padre francese in Giappone in un film toccante e appassionante - E stavolta i giapponesi non ci fanno una bella figura. In quello che pare un lungo voyeuristico revival cinematografico “Occidente guarda Oriente”, che parte da Lost in translation e arriva a Perfect ... 🔗ilfattoquotidiano.it