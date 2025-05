Rissa in strada | volano calci e pugni un ferito

Rissa in pieno centro a Marcianise tra un gruppo di extracomunitari di origine magrebina. È quanto accaduto in via Torri per poi protrarsi in via Lener. Il bilancio è di due feriti.La lite sarebbe scoppiata a causa dell'ubriachezza di uno dei magrebini, secondo i primi riscontri eseguiti sul.

Rissa per un parcheggio in via Dante: volano calci e pugni tra le urla dei presenti - Venerdì 7 marzo, intorno alle 20, all'imbocco di via Dante, verosimilmente per via di un parcheggio, si è verificata una brutta rissa che ha coinvolto i conducenti di due auto. Questi i fatti: dopo aver parcheggiato, il proprietario di una Fiat Multipla è stato affiancato da una Fiat Seicento, il... 🔗foggiatoday.it

Scoppia una rissa furibonda dopo lo sbarco dalla crociera: volano calci e pugni, 24 passeggeri finiscono nella “lista nera” - La vacanza da sogno nei Caraibi si è conclusa nel peggiore dei modi per decine di passeggeri della Carnival Jubilee. Appena sbarcati nel terminal crociere di Galveston, in Texas, la mattina di sabato 26 aprile, un gruppo di viaggiatori è stato coinvolto in una maxi rissa violenta, scoppiata nell’area ritiro bagagli sotto gli occhi attoniti (e gli smartphone pronti a riprendere) degli altri crocieristi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Montecatini, rissa in corso Roma: botte e calci in strada - Montecatini, 14 marzo 2025 – Violenta lite tra giovani, ieri pomeriggio, in corso Roma, all’altezza del Kursaal. All’improvviso, alcuni di loro hanno iniziato a prendersela con un coetaneo, dicendo di volergli dare una lezione per qualcosa che aveva combinato. Lo scontro è proseguito anche con il coinvolgimento di altri ragazzi, tutti presi dalla foga della violenza fisica. Spinte, botte e calci: le immagini della scena sono state riprese da un passante con uno smarphone e il video ha fatto il giro della città. 🔗lanazione.it

Maxi rissa in strada: calci, pugni e uno skateboard usato come spranga (VIDEO) - Una scena di inaudita violenza ha sconvolto il quartiere Aurora nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile 2025. Intorno alle 19:30, all’ incrocio tra corso Giulio Cesare e via Carmagnola, non lontano ... 🔗giornalelavoce.it

Maxi rissa a colpi di bottiglie, calci e pugni: in quattro all'ospedale - I fatti sono avvenuti all'angolo tra via Luciani, via Settefontane e via Petronio, a pochi metri da piazza Perugino. Ignoti i motivi, ma pesante l'alterazione alcolica riscontrata su buona parte delle ... 🔗triesteprima.it

Rissa in piena “zona rossa” a Giugliano, in sette prendono a calci e pugni un ragazzino - Teatro delle violenze, via Roma. Ciò nonostante la zona rossa istituita dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, dopo la rissa avvenuta poche settimane fa nella centralissima piazza Gramsci ... 🔗internapoli.it