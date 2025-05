Rissa e tentato suicidio | Dogaia come un inferno

Dogaia con una Rissa fra detenuti albanesi, un magrebino che ha minacciato il suicidio e l’aggressione a un agente della penitenziaria. E’ quanto accaduto martedì: un pomeriggio convulso che ha costretto gli operatori della polizia penitenziaria a intervenire più volte per riportare la situazione alla calma."Un detenuto di origine magrebina, in segno di protesta contro l’area sanitaria, è salito sul recinto del campo da calcio minacciando di gettarsi nel vuoto. Solo grazie al tempestivo intervento del comandante del Nucleo – che ricopriva anche le funzioni di comandante del Reparto interno – e al supporto del personale, si è evitata la tragedia", hanno spiegato dal sindacato Sinappe. "E non è finita. Poco dopo, durante le operazioni di chiusura prima del cambio turno, è scoppiata una violenta Rissa nella quale alcuni detenuti albanesi hanno brutalmente aggredito un magrebino. 🔗 Lanazione.it - Rissa e tentato suicidio: "Dogaia come un inferno" Una nuova giornata di caos all’interno del carcere dellacon unafra detenuti albanesi, un magrebino che ha minacciato ile l’aggressione a un agente della penitenziaria. E’ quanto accaduto martedì: un pomeriggio convulso che ha costretto gli operatori della polizia penitenziaria a intervenire più volte per riportare la situazione alla calma."Un detenuto di origine magrebina, in segno di protesta contro l’area sanitaria, è salito sul recinto del campo da calcio minacciando di gettarsi nel vuoto. Solo grazie al tempestivo intervento del comandante del Nucleo – che ricopriva anche le funzioni di comandante del Reparto interno – e al supporto del personale, si è evitata la tragedia", hanno spiegato dal sindacato Sinappe. "E non è finita. Poco dopo, durante le operazioni di chiusura prima del cambio turno, è scoppiata una violentanella quale alcuni detenuti albanesi hanno brutalmente aggredito un magrebino. 🔗 Lanazione.it

