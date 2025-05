Rischio crollo chiusa la Leonardo Da Vinci

Un provvedimento d'urgenza, inevitabile e dettato dalla necessità primaria: la sicurezza. Con un atto straordinario, l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata della Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, a seguito delle criticità emerse dalle verifiche strutturali sull'edificio di via Diaz. Le analisi, condotte dall'ingegnere Lucci, incaricato per la progettazione dei futuri lavori di ristrutturazione, hanno restituito un quadro allarmante: il calcestruzzo risulta gravemente deteriorato, con valori di resistenza e durabilità ben al di sotto dei parametri normativi. Preoccupante è il blocco centrale della struttura, dichiarato inagibile, mentre il resto dell'edificio necessita di approfondimenti tecnici urgenti, non compatibili con la presenza di studenti e personale scolastico.

