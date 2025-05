Rischia la sostituzione ‘obbligata’ | la reazione dell’allenatore è virale

sostituzione, la partita si infiamma all’improvviso: la decisione dell’arbitro e la reazione dell’allenatore che fa il giro del webFesta del lavoro e dei lavoratori, oggi 1 maggio, ma il calcio non si ferma, anzi, in un finale di stagione sempre più intenso. Giovedì dedicato alle coppe europee, con le semifinali di Europa League e Conference League, che riguardano anche la Fiorentina impegnata con il Betis, ma non solo.Rischia la sostituzione ‘obbligata’: la reazione dell’allenatore è virale – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Giornata di una certa importanza anche in Serie B, con la quartultima giornata della stagione regolare e molti verdetti che devono ancora essere emessi. Tanti gli incontri decisivi per la corsa promozione, playoff, playout e retrocessione. Come Cittadella-Brescia, sfida caldissima nella parte destra della classifica. 🔗 Calciomercato.it - Rischia la sostituzione ‘obbligata’: la reazione dell’allenatore è virale Caos, la partita si infiamma all’improvviso: la decisione dell’arbitro e lache fa il giro del webFesta del lavoro e dei lavoratori, oggi 1 maggio, ma il calcio non si ferma, anzi, in un finale di stagione sempre più intenso. Giovedì dedicato alle coppe europee, con le semifinali di Europa League e Conference League, che riguardano anche la Fiorentina impegnata con il Betis, ma non solo.la: la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Giornata di una certa importanza anche in Serie B, con la quartultima giornata della stagione regolare e molti verdetti che devono ancora essere emessi. Tanti gli incontri decisivi per la corsa promozione, playoff, playout e retrocessione. Come Cittadella-Brescia, sfida caldissima nella parte destra della classifica. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio, in prima categoria il serricciolo non sembra avere le forze per tirarsi fuori da una situazione complicata. Paolini: "Squadra senza carattere, serve una reazione o si rischia la retrocessione diretta» - Sconfitta tanto inaspettata quanto inspiegabile per un Serricciolo che non sembra avere le forze per riuscire a tirarsi fuori da una situazione ormai complicatissima. Il 3-0 con cui il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano ha chiuso il match la dice lunga sullo stato di salute dei gialloblù. I 21 punti in classifica sono un bottino magrissimo per una formazione costruita con ben altre ambizioni. 🔗sport.quotidiano.net

Parma Inter, Lautaro contrariato per la sostituzione. La reazione dell’argentino non è passata inosservata - di RedazioneParma Inter, nel corso del match Lautaro viene sostituito. La notizia del cambio suscita questa reazione nel capitano nerazzurro Parma Inter termina in pareggio e segnala delle evidenti sviste dei nerazzurri che ingenuamente, da una situazione di totale controllo del match, si fanno rimontare gettando alle ortiche la possibilità di tenere a debita distanza il Napoli di Antonio Conte. 🔗internews24.com

Meloni: “Con l’IA intelletto rischia sostituzione. Servono basi per mercato lavoro, per questo: riforma tecnico-professionale, liceo del Made in Italy e orientamento” - La premier Giorgia Meloni ha partecipato ieri all'Assemblea nazionale della CISL. Nuova segreteria generale del sindacato, appena eletta, è la sociologa Daniela Fumarola. Molti i temi portati dalla presidente del Consiglio all'assemblea: da quello del confronto tra governo e sindacati al calo demografico. E poi la scuola. L'articolo Meloni: “Con l’IA intelletto rischia sostituzione. Servono basi per mercato lavoro, per questo: riforma tecnico-professionale, liceo del Made in Italy e orientamento” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Rischia la sostituzione ‘obbligata’: la reazione dell’allenatore è virale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne