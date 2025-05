Riorganizzazione delle Dogane e dei Monopoli Fp Cgil | Risparmio Inaccettabile sulla pelle dei lavoratori

Cgil esprime «forte preoccupazione e totale contrarietà in merito alla Riorganizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che sta interessando i territori dell'Emilia Romagna e delle Marche. Denunciamo con fermezza la totale assenza di una chiara finalità.

