Riondino attacca il governo Meloni | Taranto diventerà la pattumiera d' Europa

Ilgiornale.it - Riondino attacca il governo Meloni: "Taranto diventerà la pattumiera d'Europa" Solite critiche strumentali da parte dell’attore, zittito così da un operaio ex Ilva: “Parla senza conoscere” 🔗 Ilgiornale.it

Roberto Saviano ospite di Fazio attacca il governo Meloni: “Si comportano da banditi” - Roberto Saviano è stato per l’ennesima volta ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk show in onda sul Nove. Lo scrittore napoletano non si è lasciato naturalmente sfuggire l’occasione per sferrare un nuovo attacco a Giorgia Meloni e al suo governo. “Questo Governo fa così con chiunque si opponga. Mi mettono paura. Mettono paura. Si comportano da banditi“, questa l’accusa pesantissima lanciata da Saviano. 🔗thesocialpost.it

Salvini attacca ancora l’Ue sul riarmo, ma Meloni richiama gli alleati di governo all’unità - Ieri, 4 marzo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo dell’incontro c’era il piano per il riarmo dell’Europa presentato da Ursula von der Leyen. Salvini lo aveva immediatamente bocciato andando però contro gli alleati, che invece lo hanno accolto con favore. E la premier Giorgia Meloni, questo lo aveva già detto chiaramente che le divisioni, soprattutto adesso, vanno evitate e che in politica estera la voce del governo italiano deve essere unitaria. 🔗dayitalianews.com

Di Battista attacca il governo: “Bau bau della Montaruli scena patetica, ma la responsabile è Giorgia Meloni” - Botta e risposta acceso a Dimartedì su La7 tra Alessandro Di Battista e Annalisa Tardino, con al centro le recenti polemiche su Augusta Montaruli, il caso Santanchè e le chat interne di Fratelli d’Italia. L’ex deputato del M5s ha puntato il dito contro la premier Giorgia Meloni, definendola responsabile della nomina della Montaruli nonostante una condanna per peculato.Leggi anche: La deputata di FdI Augusta Montaruli litiga con Furfaro in diretta tv e si mette ad abbaiare: il video è viraleLeggi anche: Conte accusa Giorgia Meloni: “Tonfo della produzione industriale, sistema devastato. 🔗thesocialpost.it

Riondino attacca il governo Meloni: "Taranto diventerà la pattumiera d'Europa" - Sarà una giornata ricca di attacchi al governo da parte di politici, sindacalisti e artisti di sinistra, questo è noto. Uno dei primi affondi è quello targato da Michele Riondino, attore e attivista g ... 🔗ilgiornale.it

Landini attacca Meloni: "L’unico salario che cresce è il suo. Gli italiani non arrivano a fine mese" - Dal corteo del Primo Maggio a Roma, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sferra un attacco frontale al governo Meloni, accusando l’esecutivo di vivere scollegato dalla realtà ... 🔗globalist.it

Primo maggio, Landini attacca il Governo in occasione della Festa dei Lavoratori - Durante le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori del Primo maggio 2025, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha espresso una forte critica al governo di Giorgia Meloni con un intervent ... 🔗notizie.it