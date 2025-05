Rinnovo Maignan | lui vuole restare ma il Milan si cautela Ecco con chi

Maignan andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026: arriverà o meno il Rinnovo di contratto con i rossoneri? Il punto 🔗 Pianetamilan.it - Rinnovo Maignan: lui vuole restare, ma il Milan si cautela. Ecco con chi Mikeandrà in scadenza di contratto con ilil 30 giugno 2026: arriverà o meno ildi contratto con i rossoneri? Il punto 🔗 Pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dybala re di Roma: dai no al mercato alla cura Ranieri. Il rinnovo è scattato, ma vuole restare più a lungo - Dybala ha preso per mano la Roma e l`ha guidata verso gli ottavi di finale. Si è preso i complimenti di Claudio Ranieri che lo ha elogiato... 🔗calciomercato.com

Milan, Pellegatti: “Theo Hernandez vuole restare”. La verità su Maignan - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Theo Hernandez e di Mike Maignan del Milan. Ecco le sue parole sui francesi del Diavolo 🔗pianetamilan.it

Theo Hernandez nel 3-4-3 può tornare grande: no all’Arabia, vuole restare al Milan anche senza rinnovo - Un tuffo nel passato. Nella sfida contro l`Udinese dello scorso venerdì sera Theo Hernandez si è messo alle spalle, almeno per una notte,... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rinnovo Theo Hernandez: lui vuole restare ma il Milan non fa sconti; Milan, Maignan e Reijnders: accordo trovato per il rinnovo di entrambi; Milan, Pellegatti: “Theo Hernandez vuole restare”. La verità su Maignan; Milan, Maignan rimanda la questione rinnovo: cosa succede e cosa manca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rinnovo Milan, il titolarissimo ha deciso: la società è stata messa al corrente - Sciolto ogni dubbio sulla volontà del titolarissimo riguardo il suo possibile rinnovo con il Milan. Il club rossonero è stato avvisato. 🔗spaziomilan.it

Calciomercato Milan: Maignan vuole restare - Tra i possibili partenti rientrerebbe anche il nome del portiere Mike Maignan, ma il francese non sembra avere alcuna intenzione di cambiare aria. L'estremo difensore ha ammesso: "Io sto bene al ... 🔗calcioline.com

Mercato Milan, Mike Maignan ha fatto chiarezza per quanto riguarda il proprio rinnovo di contratto: il portiere vuole rimanere in rossonero - Nel corso dell’intervista a Sky dopo Milan-Fiorentina 2-2, Mike Maignan, il cui rinnovo è un argomento caldissimo del calciomercato rossonero, ha fatto chiarezza sulle proprie intenzioni in vista ... 🔗milannews24.com