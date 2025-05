Rinnovo Gatti Tuttosport trovato l’accordo con la Juventus! Stipendio e nuova scadenza i dettagli del nuovo contratto

Rinnovo Gatti (Tuttosport), trovato l’accordo con la Juventus! Stipendio e nuova scadenza, i dettagli del nuovo contratto che firmerà a breveL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Federico Gatti, difensore di proprietà della Juventus che nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza anche alla Premier League.Stando a quanto riportato dal quotidiano il centrale ha trovato un accordo con i bianconeri per il Rinnovo dell’attuale contratto: l’ex giocatore del Frosinone guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2030. .com 🔗 Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti (Tuttosport), trovato l’accordo con la Juventus! Stipendio e nuova scadenza, i dettagli del nuovo contratto ),con la, idelche firmerà a breveL’edizione odierna diha fatto il punto sul futuro di Federico, difensore di proprietà dellache nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza anche alla Premier League.Stando a quanto riportato dal quotidiano il centrale haun accordo con i bianconeri per ildell’attuale: l’ex giocatore del Frosinone guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2030. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Milan, Tuttosport: Alessandro Florenzi torna a disposizione: Zlatan Ibrahimovic prepara il rinnovo? - In vista del calciomercato, il Milan come riferisce Tuttosport, per Alessandro Florenzi rinnovo in vista, questa l’idea di Zlatan Ibrahimovic Il Milan ritrova Alessandro Florenzi, il terzino è tornato a disposizione del tecnico Sergio Conceicao che potrebbe portarlo con se trasferta di Lecce. Il terzino rossonero ieri è tornato in gruppo ed è stato accolto dall’intero gruppo con applausi e anche sui social è stato celebrato dai suoi compagni di squadra. 🔗dailymilan.it

Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte. Ultime - di Redazione JuventusNews24Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte nel corso della prossima estate. Ultime Arrivano aggiornamenti molto importanti su Federico Gatti, difensore della Juve per cui ormai da diverso tempo si sta lavorando in ottica rinnovo. L’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo fino al 2029 e andare avanti insieme. 🔗juventusnews24.com

Juventus, futuro incerto per Gatti: tra rinnovo e tentazioni di mercato - Il futuro di Federico Gatti alla Juventus resta avvolto nell’incertezza. Il difensore bianconero, legato al club fino al 2028, è da tempo al centro di discussioni per un possibile rinnovo fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente, infatti, il suo stipendio da 1,5 milioni di euro annui è il più basso tra i difensori […] L'articolo Juventus, futuro incerto per Gatti: tra rinnovo e tentazioni di mercato proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Gatti Juventus, svolta nel futuro del difensore: c’è uno scenario che viene dato come imminente! Ultime - Gatti Juventus, svolta nel futuro del difensore bianconero: c’è uno scenario che viene dato come imminente dalla Gazzetta! Tutti gli aggiornamenti L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedi ... 🔗juventusnews24.com

Gatti-Napoli, è davvero possibile? Manna tiene d'occhio il caso rinnovo, c'è anche la Premier - AFP or licensors La situazione contrattuale di Gatti La volontà è chiara: restare Quanto vale Federico Gatti? Ritorno in campo e futuro Un incontro, poi una foto che ha fatto il giro dei social . Ma t ... 🔗informazione.it

Gazzetta - Gatti, pronto il rinnovo e MCKennie spera… - Come riporta Gazzetta, per Federico Gatti potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo. Un accordo di massima c’è già: l’azzurro firmerà fino al 2030. Un premio per il nuovo status che ... 🔗tuttojuve.com