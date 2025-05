Rinnovo Gatti Juve è fatta per la firma del difensore bianconero! Durata contratto e cifre | tutti i dettagli sul prolungamento

Rinnovo Gatti Juve, accordo totale tra le parti: tutti i dettagli sulla firma imminente del difensore bianconero

Come confermato da Matteo Moretto di Relevo e da Fabrizio Romano, Federico Gatti rinnova con la Juventus fino al 2030. È tutto fatto per la firma del difensore bianconero sul prolungamento dell'attuale accordo.

Lo stipendio del centrale ex Frosinone supererà leggermente i 2 milioni di euro netti. Il calciomercato Juve blinda così uno dei big dell'attuale rosa bianconera, diventato sempre più importante soprattutto dopo l'infortunio di Gleison Bremer.

Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte. Ultime

Arrivano aggiornamenti molto importanti su Federico Gatti, difensore della Juve per cui ormai da diverso tempo si sta lavorando in ottica rinnovo. L'obiettivo è quello di prolungare l'attuale accordo fino al 2029 e andare avanti insieme.

Rinnovo Gatti, nuovo appuntamento a inizio marzo: la Juve gli presenterà questa offerta. Cifre e dettagli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del possibile rinnovo di Federico Gatti, con la Juventus che vorrebbe blindare il giocatore e premiarlo per il percorso di crescita fatto in questi anni. Nel prossimo appuntamento di inizio marzo si approfondirà questo aspetto: i bianconeri hanno pronto una proposta da circa 2,5 milioni di euro a stagione con relativo prolungamento fino al giugno del 2029.

Juve, occhi al futuro: svolta inattesa per Gatti, c'è il rinnovo di un big

La Juventus guarda già alla prossima stagione. Con la volata Champions ancora da giocare e una classifica che la vede attualmente quarta, il club bianconero è al lavoro per pianificare il mercato estivo.

