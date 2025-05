Rinchiusi tra i rifiuti per 4 anni | l’incubo di tre bambini nella casa degli orrori

casa degli orrori": due genitori tedeschi rinchiudono i figli per quattro anni tra spazzatura e pannoliniUna storia terribile, che sembra uscita direttamente dalle pagine più oscure di un romanzo. Una coppia sposata è stata arrestata con l'accusa di aver tenuto segregati in casa i loro tre figli minorenni, due gemelli di otto anni e un bambino di dieci, dal lontano 2021.Rinchiusi tra i rifiuti per 4 anni: l'incubo di tre bambini nella "casa degli orrori" (Screenshot Youtube) – Cityrumors.itQuattro anni vissuti come prigionieri tra le mura domestiche, circondati dalla spazzatura e costretti a indossare mascherine e pannolini. La polizia locale di Oviedo, dove è stata scoperta questa "casa degli orrori" non ha dubbi: ci sono "prove sufficienti di attività criminali".Il commissario capo Francisco Javier Lozano ha spiegato che i genitori (un tedesco di 53 anni e una donna di 48 con doppia cittadinanza tedesca e americana, trasferitisi in un villino alla periferia di Oviedo nell'ottobre 2021, in piena pandemia) sono stati portati davanti al giudice e ora toccherà all'indagine aperta stabilire le loro responsabilità penali.

