Rincasava in bici con la spesa | collier sfilato con l’abbraccio

Ultraottantenne, stava rincasando in bicicletta dopo aver fatto la spesa in paese quando, attorno alle 10.30 di ieri, è stata fermata da una sconosciuta in via Garibaldi. "Come stai?", avrebbe detto la donna a piedi rivolgendosi sorridente all'anziana per farle credere di conoscerla bene. E invece non era così. Era solo una trappola, studiata a tavolino per potersi avvicinare il più possibile. L'approccio decisamente amichevole ha spiazzato la vittima. La malvivente ha abbracciato l'ottantenne solo per rubarle il collier d'oro che aveva al collo. Togliendo poi le braccia è riuscita anche a sfilarle la preziosa collana. La vittima non si è accorta di nulla, almeno per quei pochi attimi che sono serviti alla ladra per allontanarsi in tutta fretta con il bottino. Quando l'anziana ha realizzato di essere finita nella rete di una malvivente, ha dato l'allarme.

